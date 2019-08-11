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Fransa'da sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

11.08.2019 22:52

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerine yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Saint-Ouen şehrinde kaydedilen bir videoda, bir sivil polis tarafından darp edilen eylemcinin ardından 2 üniformalı polis tarafından da darp edildiği görüntülendi.


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