Fransa'da sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerine yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Saint-Ouen şehrinde kaydedilen bir videoda, bir sivil polis tarafından darp edilen eylemcinin ardından 2 üniformalı polis tarafından da darp edildiği görüntülendi.
Fransa'da sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü11.08.2019 22:52
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