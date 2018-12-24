Fransa'da polisten göstericilere sert müdahale

Fransa'da sarı yeleklilerin protestosu 6. haftasında sürdü. Toulouse şehrinde polis, göstericilere çok sert müdahalede bulundu.
Fransa'da savaş alanına dönen sokaklarda polis göstericilerle karşı karşıya kaldı. Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
POLİSTEN ÇOK SERT MÜDAHALE
Toulouse şehrinde polis şiddetin dozunu iyice arttırdı! Yerdeki göstericiyi defalarca tekmeleyen ve coplayan polis, diğer göstericilerin çığlıklarına rağmen sert müdahalesini sürdürdü!
AVRUPA SESSİZ!
Öte yandan Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından bile rahatsız olup insan hakları naraları atan Avrupa'nın, Fransa'daki polis şiddetine sessiz kalması tepki çekti.
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