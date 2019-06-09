Fransa'da polisin kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarda 09.06.2019 13:02

Son dakika haberi... Fransa'da Sarı Yelekliler protesto gösterilerinin 30'uncu haftasında Montpellier şehrinde polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralara yansıdı.

Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 30'uncu haftasında devam ediyor. Montpellier şehrinde yapılan protestolarda, polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarca kaydedildi.



Görüntülerde, polislerin, birbirini tutan iki kadını gözaltına almaya çalıştığı; kadınları ayırmak ve gözaltına almak için copla vurdukları görüldü. Kadınların direnmeleri üzerine sert müdahaleye devam eden polislerden birinin yere düştüğü; bir kadın eylemcinin kaçtığı; diğer kadının yere düştüğü ve polislerin kadını gözaltına aldığı görülüyor.

Görüntülerde diğer eylemcilerin de polise karşı koyduğu, polislerin onları da copla kovaladığı görülüyor. DHA