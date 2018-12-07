Fransa'da yükselen tansiyon 700 liseli öğrencinin gözaltına alınmasıyla son raddeye ulaştı. Öğrencilerin gözaltına alınma şekli ise tepki topladı. Fransa'da Sarı Yelekliler adı altında örgütlenerek benzine getirilen ek vergilere karşı ayaklanan eylemciler günlerce sürdürdüğü eylemlerin ardından hükümete geri adım attırdı. LİSELİLER AYAKLANDI Eylemin bu şekilde sonuçlanmasının ardından bu kez liseliler sokağa indi. Macron'un eğitim reformlarına karşı çıkan liseliler 'istifa' istedi. Ancak dün başlayan eylemler çok uzun süremedi. 700 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI Perşembe günü ülke genelinde yapılan öğrenci eylemlerinde 700 öğrenci gözaltına alındı. Sadece Kuzey Fransa'daki Mantes-la- Jolie'de çoğu liseli 146 kişi gözaltına alındı. Eylemler yüzünden 280 okulda eğitim-öğretim durdu, 45 okul ise öğrenciler tarafından işgal edildi. Mantes-la-Jolie'de kaydedilen görüntüler ise tepki topladı. Lise öğrencilerini dizlerinin üzerine çöktüren polisler yan yana dizerek ellerini enselerine koydurdu.
Fransa'da lise öğrencileri gözaltına alındı07 Aralık 2018, Cuma
- Fransa'da lise öğrencileri gözaltına alındı
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