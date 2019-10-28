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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

28.10.2019 20:14

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Saldırganın 84 yaşında olduğu ve aşırı sağla bağlantılı olduğu belirtildi.


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