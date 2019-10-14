Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 H Grubu Fransa Türkiye maçı saat kaçta? 14.10.2019 15:09

Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Ay-Yıldızlılar, aynı puanda bulunduğu Fransa'ya konuk olacak. Grubun geride kalan maçlarında 6 galibiyet 1 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman? Fransa Türkiye maçı saat kaçta? Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Fransa Türkiye milli maç ne zaman? Tarihinde ilk kez Fransa'yı 2-0'lık skorla yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, hem gruptaki liderliğini korumak hem de Fransa'ya karşı ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, Fransa ile 6'ncı kez karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma öncesi istatistikler belli oldu. Peki, Fransa Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Türkiye milli maçın ayrıntıları...

FRANSA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye H grubu 8. haftasında Fransa'ya konuk olacak. Edirne'den Kars'a, 7'den 77'ye tüm ülke, tek yürek olarak Fransa karşılaşmasına kilitlendik... Umutluyuz, Fransa'ya karşı ilk galibiyetini Konya'da alan yıldızlarımızın bu gece futbol resitali sunacağına, Avrupa'yı kendilerine hayran bırakacağına inanıyoruz. Şenol Güneş ve öğrencilerine güveniyoruz...

Fransa Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Stade de France'ta oynanacak dev karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Deneyimli düdüğün yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Fransa - Türkiye maçı detayları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

TÜRKİYE İLE FRANSA 6. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında bugün oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

ALTINCI RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bugün Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0 05.06.2009 Lyon Özel 0-1 26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3 15.11.2000 İstanbul Özel 0-4 09.06.1996 Paris Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

TÜRKİYE 576. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile bugün deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 575 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ 10. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 60. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.