Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine, yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Aylardır devam eden gösterilerde, protestolara katılan bir kişiye şiddet uygulayan polisler, bu kez bir eylemciyi döverek bayılttı. İşte o anlar...
Fransa polisi eylemciyi döve döve bayılttı! O anlar kamerada11.11.2019 12:32
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