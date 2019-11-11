Fransa polisi eylemciyi döve döve bayılttı! O anlar kamerada 11.11.2019 12:32

Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine, yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Aylardır devam eden gösterilerde, protestolara katılan bir kişiye şiddet uygulayan polisler, bu kez bir eylemciyi döverek bayılttı. İşte o anlar...