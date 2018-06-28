France 24'te tokat gibi açıklama! 28 Haziran 2018, Perşembe

24 Haziran seçimleri sadece Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması kardeş ülkelerde coşkuyla kutlanırken Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Çıldıranlardan biri de Fransız kanal France 24'tü seçim sonrası skandal yayınlara imza atan France 24 kanalın AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı cevabını verdi