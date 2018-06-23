Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Fox'un sözde tarafsız ve bağımsız gazetecisi İsmail Küçükkaya CHP aracında

Fox'un sözde tarafsız ve bağımsız gazetecisi İsmail Küçükkaya CHP aracında

22 Haziran 2018, Cuma

Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya, CHP'ye ait makam aracına binerken görüntülendi.

Ekürisi Fatih Portakal ile birlikte her fırsatta gazetecilik yaptığını iddia eden ancak yaptığı provokatif haberlerle sürekli olarak hükümeti ve Erdoğan'ı hedef alan Küçükkaya'nın Millet İttifakı'nı gazlamasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.

2015 seçimlerinde de terör örgütünün sözcülüğünü yapan HDP'nin o dönemki Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan kahraman yaratmaya çalışanlar bu sözde gazeteciler, bugün de Erdoğan düşmanlığı ile karşısındakileri desteklemeyi sürdürdü.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
ALİ ALİ

ŞAŞIRANLAR PARMAK KALDIRSIN:))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.06.2018 18:14
Yolcu Yolcu

Fox, yabancı ve yalancıların proje kanalı, Ülke ve Devlet düşmanı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.06.2018 16:32
Kenan Kenan

Bu haberci değil provakatördür.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.06.2018 15:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları