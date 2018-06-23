Fox'un sözde tarafsız ve bağımsız gazetecisi İsmail Küçükkaya CHP aracında

Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya, CHP'ye ait makam aracına binerken görüntülendi.
Ekürisi Fatih Portakal ile birlikte her fırsatta gazetecilik yaptığını iddia eden ancak yaptığı provokatif haberlerle sürekli olarak hükümeti ve Erdoğan'ı hedef alan Küçükkaya'nın Millet İttifakı'nı gazlamasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.
2015 seçimlerinde de terör örgütünün sözcülüğünü yapan HDP'nin o dönemki Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan kahraman yaratmaya çalışanlar bu sözde gazeteciler, bugün de Erdoğan düşmanlığı ile karşısındakileri desteklemeyi sürdürdü.
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ŞAŞIRANLAR PARMAK KALDIRSIN:))
Fox, yabancı ve yalancıların proje kanalı, Ülke ve Devlet düşmanı.
Bu haberci değil provakatördür.....
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