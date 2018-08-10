FOX’un korkunç eczane provokasyonu 10 Ağustos 2018, Cuma

Bu akşam FOX Ana Haber’de doların yükselişiyle ilgili son derece manipülatif haberler yapıldı. Yayınlanan şu haber alçak bir provokasyon amacı taşıyor: "Döviz artışı ölümleri beraberinde getirir. İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Zozan Pandel: "Ölümlerle sonuçlanabilecek çok ciddi bir sağlık krizi bizi bekliyor"