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FOX’un korkunç eczane provokasyonu

10 Ağustos 2018, Cuma

Bu akşam FOX Ana Haber’de doların yükselişiyle ilgili son derece manipülatif haberler yapıldı. Yayınlanan şu haber alçak bir provokasyon amacı taşıyor: "Döviz artışı ölümleri beraberinde getirir. İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Zozan Pandel: "Ölümlerle sonuçlanabilecek çok ciddi bir sağlık krizi bizi bekliyor"

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