Fox'tan CHP sözcülüğü 09.04.2019 05:07

Yaptığı yayınlarla adeta CHP'nin sözcülüğünü üstlenen Fox TV ve sunucusu Fatih Portakal ana haber bülteninin 20 dakikasını provokasyon ve CHP sözcülüğüne ayırdı. Amerikan menşeili Fox TV ve Portakal YSK'ya baskı yaptı, barolara talimat verdi!