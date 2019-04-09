Yaptığı yayınlarla adeta CHP'nin sözcülüğünü üstlenen Fox TV ve sunucusu Fatih Portakal ana haber bülteninin 20 dakikasını provokasyon ve CHP sözcülüğüne ayırdı. Amerikan menşeili Fox TV ve Portakal YSK'ya baskı yaptı, barolara talimat verdi!
Fox'tan CHP sözcülüğü09.04.2019 05:07
- Fox'tan CHP sözcülüğü
- YSK'nın İstanbul kararına ilişkin AK Parti'den açıklama
- AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklamalar
- AK Parti'den medyaya tehdit savuran Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması
- İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de yapılan usulsüzlük
- Başkan Erdoğan ve Putin'den Rusya'da kritik mesajlar
- Ak Parti'den Büyükçekmece'deki usulsüzlük hakkında yeni açıklama
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Şu an itibarıyla fark 14 binlere inmiş durumda.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: CHP yetkilileri aldı oluşturmaya çalışıyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar
- İşte sandıktaki organize usulsüzlük
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