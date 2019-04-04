FOX TV'nin ardından Ekrem İmamoğlu'nu parlatma görevini ingiliz BBC devraldı

31 Mart 2019 yerel seçim resmi sonuçları açıklanmadan kendisini ''İstanbul Büyükşehr Belediye Başkanı'' olarak ilan eden Ekrem İmamoğlu'nu FOX TV'nin ardından şimdi de BBC televizyonu parlatmaya başladı. Seçimlerdeki usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından paniğe kapılıp sürekli basın toplantısı düzenleyip açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun yeni durağı İngiliz BBC oldu.
FOX TV'nin ardından Ekrem İmamoğlu'nu parlatma görevini ingiliz BBC devraldı04.04.2019 17:12
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