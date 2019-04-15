FOX TV'den Başkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırma oyunu! FOX TV milli iradeye neden karşı? 15.04.2019 09:05

Türk milleti ilk kez 10 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanını seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletin iradesiyle ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. 16 Nisan 2017 anasayasa referandumunda cumhurbaşkanlığı sistemine, 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Başkan Erdoğan'a "evet" dedi. Başkan Erdoğan 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin edip Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. Milletin iradesi bu kadar açık ortadayken birileri provokasyon ve itibarsızlaştırmanın peşine düştü. O birilerinin başını da FOX TV çekiyor.

FOX TV'DE "PARTİLİ CUMHURBAŞKANI" ALGISI

FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, kanalının ismi gibi tilki kurnazlığıyla Başkan Erdoğan'a her seferinde "Partili cumhurbaşkanı" şeklinde hitap ediyor. Türkiye'de yayın yapan çoğu kanal Recep Tayyip Erdoğan için "başkan" ve "cumhurbaşkanı" sıfatlarını kullanırken FOX'nin neden özellikle "partili cumhurbaşkanı" ifadesini tercih ettiği akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

FOX TV'DEN İTİBARSIZLAŞTIRMA OYUNU

Yayın yaptığı FOX TV kanalında milletin iradesine saygı duymayan Fatih Portakal, Batılı patronlarının Türkiye üzerindeki operasyonlarına zemin hazırlama emirlerini yerine getiriyor. Girdiği her seçimde yüzde 50 ve üzerinde oy alan Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı itibarsızlaştırma görevini yönetiyor.