FOX TV'de oy usulsüzlüğünü örtme çabası! Fatih Portakal, İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlendi 04.04.2019 11:03

İstanbul'da yaşanan oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasıyla bazı illerde oylarf yeniden sayılmaya başlandı. Oyların AK Parti lehine artması CHP'de paniğe neden oldu. O panik FOX TV'ye de sıçradı. FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, sandıklardaki oy usulsüzlüğünü örtbas etme çabasına girdi. YSK'nın kararını beklemeden kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu'bu parlatma görevini üstlendi. Fatih Portakal, AK Parti'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu da gayrimeşru gibi göstermeye çalıştı. Haber sunucusu olduğunu unutan portakal CHP savunuculuğuna soyundu.