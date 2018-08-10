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FOX Tv'de bu akşam bir çok zam haberi yayınlandı

10 Ağustos 2018, Cuma

FOX Ana Haber’de bu akşam bir çok zam haberleri de vardı. Kriz tellalları, henüz zam yansımamış sektörler üzerinden kehanet kovaladı.

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