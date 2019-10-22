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FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın Adnan Selçuk Mızraklı'ya ters kelepçe yalanına Jandarmadan videolu yanıt

22.10.2019 22:02

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın haberiyle duyurdu.


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