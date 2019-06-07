CHP'li krem İmamoğlu, Ordu - Giresun Havalimanı'nda izni olmamasına rağmen VIP giriş kapısından girmek istemiş, listede adı olmayınca valiye hakaretler etmişti. İmamoğlu'nun bu hareketine medya destekçisi FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan tepki geldi. Portakal, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez." dedi.
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!07.06.2019 02:04
- FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!
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