Türkiye AK Parti Dönemi'nde medya konusunda önemli bir adım attı. Yabancıların basın yayın organı sahibi olmasının önü açıldı. Bu adımın ardından TGRT Avusturalyalı medya yöneticisi ve hissedarı Murdoch'a satıldı. Ardından FOX Tv adıyla yayın hayatını sürdürdü. Amerikan sermayesiyle kurulan FOX Tv 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün arkasında oldu. 10 Ağustos ABD'nin ekonomi darbesini alkışladı, Türkiye'ye karşı operasyon düzenledi. FOX Haber son günlerdeyse yalan haberleriyle gündemde. İşte yayın hayatına başladığı 2007 yılından beri yürüttüğü FOX Tv'nin kirli operasyonları...
FOX Haber neden milli iradeyi hedef alıyor?10 Kasım 2018, Cumartesi
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