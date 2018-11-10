Haberler Web TV FOX Haber neden milli iradeyi hedef alıyor?

FOX Haber neden milli iradeyi hedef alıyor?

10 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye AK Parti Dönemi'nde medya konusunda önemli bir adım attı. Yabancıların basın yayın organı sahibi olmasının önü açıldı. Bu adımın ardından TGRT Avusturalyalı medya yöneticisi ve hissedarı Murdoch'a satıldı. Ardından FOX Tv adıyla yayın hayatını sürdürdü. Amerikan sermayesiyle kurulan FOX Tv 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün arkasında oldu. 10 Ağustos ABD'nin ekonomi darbesini alkışladı, Türkiye'ye karşı operasyon düzenledi. FOX Haber son günlerdeyse yalan haberleriyle gündemde. İşte yayın hayatına başladığı 2007 yılından beri yürüttüğü FOX Tv'nin kirli operasyonları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları