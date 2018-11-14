FOX Haber Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı 14 Kasım 2018, Çarşamba

Adı yalan haberle anılan FOX haber, tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef tahtasına oturttu. FOX Haber'in sunucusu Fatih Portakal, kelime oyunları yaptı! Diyanet İşleri Başkanı'nı FETÖ'cü olmakla suçladı. Ancak Portakal, kendi ekibindeki Ercan Gün'ün FETÖ'den tutuklandığını görmezden geldi. İşte haberin ayrıntıları…