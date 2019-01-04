FOX 15 Temmuz FETÖ'cüleri hain darbe girişimini nasıl vermişti? FOX o hain darbe girişimi gecesinde yaptığı yayınla neyi hedefledi ve darbeyi nasıl itiraf etti? Cansu Canan Özgen'in sunduğu Satır Arası programında o geceye ait FOX'un görüntüleri yayınlandı uzman isimler değerlendirdi. İşte skandal sözlerin ardında yatan gizli gerçek...
FOX 15 Temmuz'u nasıl itiraf etmişti!04 Ocak 2019, Cuma
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