FOX 15 Temmuz'u nasıl itiraf etmişti! 04 Ocak 2019, Cuma

FOX 15 Temmuz FETÖ'cüleri hain darbe girişimini nasıl vermişti? FOX o hain darbe girişimi gecesinde yaptığı yayınla neyi hedefledi ve darbeyi nasıl itiraf etti? Cansu Canan Özgen'in sunduğu Satır Arası programında o geceye ait FOX'un görüntüleri yayınlandı uzman isimler değerlendirdi. İşte skandal sözlerin ardında yatan gizli gerçek...