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Fotoğrafta Putin’in önüne geçti: Görevlilerden jet müdahale

24.07.2019 22:19

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, bir grupla birlikte fotoğraf çektirmek için objektiflerin karşısındaydı. Ancak fotoğraf çekimi sırasında uzun boylu bir kişi Putin’in önüne geçmek istedi. Sonrasında bakın neler yaşandı...


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