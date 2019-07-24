Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, bir grupla birlikte fotoğraf çektirmek için objektiflerin karşısındaydı. Ancak fotoğraf çekimi sırasında uzun boylu bir kişi Putin’in önüne geçmek istedi. Sonrasında bakın neler yaşandı...
Fotoğrafta Putin’in önüne geçti: Görevlilerden jet müdahale24.07.2019 22:19
- Fotoğrafta Putin’in önüne geçti: Görevlilerden jet müdahale
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