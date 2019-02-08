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Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında facia!

08.02.2019 13:33

Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun Rio'daki tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.


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