ABD Missouri'de düzenlenen cimnastik şampiyonasında yaptığı iki burgulu ikili salto ile tarihe geçti. ABD'li cimnastikçi Simone Biles triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. İşte Simone Biles'in tarihe geçtiği o anlar...
Fizik kurallarını alt üst etti! ABD'li cimnastikçi Simone Biles, hareketiyle tarihe geçti (Video)12.08.2019 12:31
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