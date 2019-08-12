Haberler Web TV Fizik kurallarını alt üst etti! ABD'li cimnastikçi Simone Biles, hareketiyle tarihe geçti (Video)

Fizik kurallarını alt üst etti! ABD'li cimnastikçi Simone Biles, hareketiyle tarihe geçti (Video)

12.08.2019 12:31

ABD Missouri'de düzenlenen cimnastik şampiyonasında yaptığı iki burgulu ikili salto ile tarihe geçti. ABD'li cimnastikçi Simone Biles triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. İşte Simone Biles'in tarihe geçtiği o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları