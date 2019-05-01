Fitne dörtlüsü Deutsche Welle, BBC, France 24 ve Voice Of America yeni oyun peşinde 01.05.2019 21:56

Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan resmi yayın kurumları Türkiye'ye karşı birleşti. Alman Deutsche Welle (DW), İngiliz BBC, Fransız yayın kuruluşu France 24 ve ABD'li Voice Of America, 'Türkiye'de medya çok sesli değil' diyerek başka hiçbir ülkede yapmadıklarını Türkiye'de yaptılar. Fitne dörtlüsünün hedefinde ise gençler var… Türkiye'de reklam pastası kısıtlı. Bu dört ülkenin medya kuruluşları da 'hayır' amacı ile bir araya gelmeyeceklerine göre amaç başka…