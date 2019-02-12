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Fırsatçıya tanzim tokadı

12.02.2019 09:21

Tanzim satış noktalarına vatandaş akın etti. Markete göre yüzde 100, pazara göre yüzde 60 fiyat farkıyla ürünler sunuldu. Fırsatçılar geri adım attı, marketlerde indirim başladı.


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