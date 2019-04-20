Fırsatçıların seçim oyunu deşifre oldu! Stokçuların sakladığı soğanlar çürüdü 20.04.2019 13:18

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fırsatçılar tarafından stoklanan ve satılamayan soğanlar ortaya çıktı. 31 Mart seçimleri öncesi piyasadaki soğanları iktidarı zorda bırakmak için stoklayanlar ve suni olarak soğan fiyatının yükselmesine neden olan fırsatçılar deşifre oldu. Rantçılar tarafından depolarda çürümeye terk edilen soğanlar, seçimin bitmesiyle birlikte piyasaya sürüldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, "Bu patates ve soğanı çürütenlerin yaptığı vatana ihanettir." dedi. İşte bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen o çok tartışılacak görüntüler....



Seçimde algı için kullanılan soğan çürüdü. Fırsatçıların seçim oyunuyla ilgili konuşan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, "Burada soğan-patates diyoruz ama bütün mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.

Kerim Ulak, "Soğan ve patates algısıyla bazı kesimlere bu şekilde olumsuz algı oluşturdular ve hükümeti hedef aldılar. Bunun sorumlusu "Recep Tayyip Erdoğan" dedirttiler. Bu patates ve soğanı çürütenlerin yaptığı vatana ihanettir." diye konuştu.