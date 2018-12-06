Fırını bastı, öz yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fırını bastı, öz yeğenini öldürdü, abisini yaraladı06 Aralık 2018, Perşembe
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