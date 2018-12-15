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Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri top atışlarıyla vuruluyor

14 Aralık 2018, Cuma

TSK Fırat'ın doğunda yer alan Zor Mağar mevkiini top atışı ile vuruyor. A Haber canlı yayınına bağlanan Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Zor Mağar mevkiinin top atışları ile vurulduğunu aktardı.


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