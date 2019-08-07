Fırat'ın doğusunda neler yaşanıyor? Terör mevzileri canlı yayında görüntülendi 07.08.2019 15:59

Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken sınır ötesindeki terör mevzileri canlı yayında görüntülendi. Bölgeden edinilen sıcak bilgilere göre terör örgütlerinin olası bir operasyon sebebiyle paniğe kapıldığı, bölgedeki Arap aşiretlere baskı yaparak destek istediği ve aşiretlerin teröristlere desteği şiddetle reddettiği biliniyor.

Fırat'ın doğusuna olası operasyon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, teröristlerin terör mevzileri canlı yayında görüntülendi.



Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon konusundaki net duruşu terör örgütleri YPG/PKK'yı panik havasına soktu. Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde gözetleme noktaları kurduğu görüldü.



ABD'nin desteğiyle hareket eden teröristlerin, işgal ettiği bölgelerdeki evleri kullanılamaz hale getirdiği, okulları sözde karargaha çevirdiği bildirildi.



400-500 TERÖRİST OLDUĞU BİLİNİYOR

Canlı yayında görüntülenen, Türkiye'nin sınır duvarına yaklaşık 8-10 kilometre mesafedeki terör bölgesinde yaklaşık 400-500 YPG/PYD/PKK'lı olduğu biliniyor.



TERÖR ÖRGÜTLERİ PANİKTE

Bölgeden edinilen bilgilere göre terör örgütlerinin olası bir operasyon sebebiyle paniğe kapıldığı, bölgedeki Arap aşiretlere baskı yaparak destek istediği ve aşiretlerin teröristlere desteği şiddetle reddettiği biliniyor.



TSK, BARIŞ KORİDORU İLE ETNİK KIYIMIN ÖNÜNE GEÇECEK

TSK bölgede gerçekleştireceği operasyonla bir barış koridoru kurarak YPG/PKK'nın tüm izlerini silecek ve bir etnik kıyımın önüne geçmiş olacak.



ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan son olarak Bursa'da yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin'e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var" ifadelerini kullanmıştı.