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Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır! Son söz MGK’nın (Video)

29.09.2019 22:23

Başkent çok sıcak bir haftaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açılmadan bir gün önce yani yarın Milli Güvenlik Kurulu’nu toplayacak. Kritik toplantının tek ve en önemli gündem maddesi Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge. Başkan Erdoğan bu konuda Washington yönetimine iki hafta süre tanımıştı. O süre dolmak üzere ve yarınki MGK toplantısından çıkacak karar Türkiye’nin harekat planının da belirleyicisi olacak. Ankara’nın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon planları da hazır.


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