Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman başlayacak? Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? 07.10.2019 15:39

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonla ilgili hazırlıklar hızlandı. ABD'li birlikler Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilirken, ''Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman başlayacak? soruları sorulmaya başlandı. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Oktay Bozan'a Haber canlı yayınında operasyonu değerlendirdi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin büyük olasılıkla ABD güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

HAREKETLİ UNSURLAR ÇEKİLİYOR

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.