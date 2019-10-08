Fırat'ın doğusuna operasyon nasıl yapılacak, plan ne? Suriye'de neler yaşanıyor? 08.10.2019 10:16

Fırat’ın doğusuna operasyon için geri sayım başladı ve tüm hazırlıklar tamam. Peki sınır hattında neler yaşanıyor? Harekat nasıl yapılacak? A haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Suriye sınırında son gelişmeleri aktardı.