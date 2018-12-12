Fırat’ın doğusuna operasyon nasıl gerçekleştirilecek? İşte Fırat’ın doğusundaki terör yuvaları… 12 Aralık 2018, Çarşamba

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için hazırlıklarını tamamladı. Beklenen operasyon birkaç gün içerisinde başlayacak. Operasyon sinyalini Savunma Sanayi Zirvesi’nde Başkan Erdoğan verdi. Peki operasyon nasıl gerçekleştirilecek? Operasyon nereden başlayacak? Operasyon noktasında hangi terör odakları var? İşte Başkan Erdoğan’ın sinyalini verdiği operasyonla ilgili tüm detaylar…