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Fırat'ın doğusuna operasyon!

31 Ekim 2018, Çarşamba

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı..


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