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Firari FETÖ’cü Aydoğan Vatandaş ABD’de görüntülendi

23 Haziran 2018, Cumartesi

FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden ve "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen firari Aydoğan Vatandaş, ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülendi.

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