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Firari FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de görüntülendi

20 Temmuz 2018, Cuma

Fetullahçı Terör Örgütü "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor. Anadolu Ajansı'nın ofisi kentin gözde semtlerinde bulunan binasında görüntülediği İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.

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