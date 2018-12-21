Film sahnesi değil, trafik kazası

Slovakya’da, bir otoyolda, Hollywood filmlerinde görülebilecek türden bir trafik kazası yaşandı. Otoyolun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobil boş olduğu görülen yolda ilerlerken görülüyor. Aracın sürücüsü otoyolda bulunan bir tünele girmek üzereyken, yol kenarında yer alan beton bir bariyere çarpıyor ve çarpma sonucu kısa süre havalanarak tünelin tavanına çarpıp, takla atarak tekrar yola düşüyor. Yere düştükten sonra da bir süre takla atarak sürüklendiği görülen otomobilin sürücüsünün sağlık durumu ise bilinmiyor.
Film sahnesi değil, trafik kazası21 Aralık 2018, Cuma
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