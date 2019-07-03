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Film gibi olay! Afganistanlı 13 kaçak göçmeni 'İstanbul' diye köyde bıraktılar

03.07.2019 22:33

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, 'İstanbul'a geldik' denilerek, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.


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