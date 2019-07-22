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Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

22.07.2019 22:15

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarıldı.


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