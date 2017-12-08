Filistinli Musa Hicazi: Allah Türkiyemizi korusun...
07 Aralık 2017, Perşembe
ABD'nin skandal kararı sebebiyle tüm Türkiye ayakta, yurdun dört bir yanından ABD'ye tepki Filistin'e destek yağıyor. Türk milleti Filistin'in yanında olduğunu gösteriyor. Filistinli Aktivist Musa Hicazi, "Siz güçlü bir ümmetsiniz, bütün ümmet sizinledir, siz zalim değilsiniz, mazlumların yanındasınız. Mazlumların yanındayken demek Allahın rızası altındasınız demek. Allah Türkiyemizi korusun" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.