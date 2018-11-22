Filistinli manavın Erdoğan sevgisi

Suriye'nin Arihah şehrinde Filistinli bir manavın Erdoğan sevgisi izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Ayrıca manavda asılı duran Türk bayrağı da dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...
Filistinli manavın Erdoğan sevgisi22 Kasım 2018, Perşembe
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