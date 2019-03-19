Filistinli kadınları öldürelim diyen faşist İsrail'li bakan Ayelet Şaked'den skandal reklam 19.03.2019 11:50

Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği yönündeki skandal ifadeleri büyük tepki çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked yeni bir skandala daha imza attı. Partisinin seçim kampanyasında bir modeli canlandıran Şaked 'faşist' isimli parfümü sıkıyor, "Yaptıklarıma faşizm diyorlar ama bana demokrasi gibi geldi" ifadelerini kullanıyor.