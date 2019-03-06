Filistin'den Türkiye ve Erdoğan'a özel teşekkür 06.03.2019 21:22

İsrail'in işgali ve zulmü altında olan Filistin'den, Türkiye ve Erdoğan'a özel teşekkür ve selam geldi. Filistin'li gençler, Filistin'deki mazlumların hakkını her fırsatta savunan ve uluslararası camiada her daim haykıran Erdoğan'ı ve Türkiye'yi unutmadı.



Filistin'in Eriha şehrinde çekilen bu görüntüleri, Uluslararası Medya Enformasyon Öğrencisi Meryem Çokan sosyal medya hesabından paylaştı.