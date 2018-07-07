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  • Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'a şartlı tahliye!

Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'a şartlı tahliye!

06 Temmuz 2018, Cuma

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı. İsrail Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliyesi kararının uygulanmasına karar verdi.

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