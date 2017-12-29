Filistin direnişinin sembolü Cuneydi A Haber'e konuştu
28 Aralık 2017, Perşembe
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıkladığı skandal kararın ardından Filistinlilerin başlattığı üçüncü intifanın sembol ismi Cuneydi A Haber'de TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e yaşadıklarını anlattı. Onlarca İsrail askerinin silahsız Cuneydi'yi derdest ettiği anlara ait çekilen fotoğraf karesi dünyada büyük tepki uyandırmıştı. Gözaltındaki Cuneydi dün gece kefaletle serbest bırakıldı. 'Filistinli olduğum için gözaltına alındım' diyen Cuneydi yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
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