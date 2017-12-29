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direnişinin sembolü Cuneydi A Haber'e konuştu

28 Aralık 2017, Perşembe
ABD Başkanı 'ın 'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıkladığı skandal kararın ardından lilerin başlattığı üçüncü intifanın sembol ismi Cuneydi A Haber'de TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e yaşadıklarını anlattı. Onlarca askerinin silahsız Cuneydi'yi derdest ettiği anlara ait çekilen fotoğraf karesi dünyada büyük tepki uyandırmıştı. Gözaltındaki Cuneydi dün gece kefaletle serbest bırakıldı. 'li olduğum için gözaltına alındım' diyen Cuneydi yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. ve Türk halkına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
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