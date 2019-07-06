Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Orman'dan gizli takip 06.07.2019 10:01

Çapkın başkan Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Orman, stalker’lığa soyundu. Sedef Hanım, merak ettiği eski eşinin şimdiki aşkı Tuğba Coşkun’u sosyal medyada gizlice takibe başladı. Orman’ın bu gizli takibi de geçtiğimiz gün Bodrum uçağında ifşa oldu…