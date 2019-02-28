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Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş yorumu

28.02.2019 17:32

Kulüpler Birliği toplantısının ardındankameralar karşısına geçen Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Yıldırım Demirören için: "Hiç beklemediğim bir sürpriz bu. Aklıma gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun. Bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı bir şey konuşmadık. Herkes şok oldu. Yıldırım Bey'e teşekkür edelim. Hüsnü Güreli'ye de hayırlı olsun diyelim.'' dedi. Orman'ın Şenol Güneş hakkında ki yorumu ise, ''Yönetim kurulu toplantımız var birazdan. Konuyu görüşeceğiz. Kulübümüz Şenol Güneş ile ilgili resmi bir açıklama yapacaktır." şeklinde oldu.


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