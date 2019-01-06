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Fikret Orman'dan flaş Tolgay Arslan açıklaması

06 Ocak 2019, Pazar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Orman, Tolgay Arslan'la ilgili soruya "Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu öyle de devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.


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