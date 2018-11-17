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Fikret Orman gelir-gider tablosunu açıkladı

17 Kasım 2018, Cumartesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftarların 'Paralar nerede?' sorusunu cevapladı.


Fikret Orman: 2012-2018 arası gelir-gider

TV yayın geliri: 567 milyon TL

UEFA: 419 milyon

Sponsorluk: 482 milyon TL

Maç hasılatı: 315 milyon TL

Lisanslı ürün: 441 milyon TL

Futbolcu satış: 368 milyon TL

Toplam gelir: 2 milyar 627 milyon TL

Toplam gider: 2 milyar 411 milyon TL

"216 milyon TL gelirimizden 111 milyon TL de derneklere harcamışız. Yani 105 milyon TL kalıyor. 777 milyon TL faiz ödemişiz. 410 milyon TL kur farkı. Yani 1 milyar 187 milyon TL faiz artı kur farkı ödemişiz.".
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