Fikret Orman gelir-gider tablosunu açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftarların 'Paralar nerede?' sorusunu cevapladı.
Fikret Orman: 2012-2018 arası gelir-gider
TV yayın geliri: 567 milyon TL
UEFA: 419 milyon
Sponsorluk: 482 milyon TL
Maç hasılatı: 315 milyon TL
Lisanslı ürün: 441 milyon TL
Futbolcu satış: 368 milyon TL
Toplam gelir: 2 milyar 627 milyon TL
Toplam gider: 2 milyar 411 milyon TL
"216 milyon TL gelirimizden 111 milyon TL de derneklere harcamışız. Yani 105 milyon TL kalıyor. 777 milyon TL faiz ödemişiz. 410 milyon TL kur farkı. Yani 1 milyar 187 milyon TL faiz artı kur farkı ödemişiz.".
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