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FIFA'dan Chelsea'ye transfer yasağı cezası

22.02.2019 14:36

FIFA, transferlerde usülsüzlük yaptığı nedeniyle İngiliz devi Chelsea'ye 2 transfer döneminde transfer yasağı cezası verdi.


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